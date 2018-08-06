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| | Лариса Долина помолодела после слухов о расставании с мужем

Лариса Долина помолодела после слухов о расставании с мужем

Сегодня, 12:44

Артистка вместе с дочерью и внучкой отдыхает в Юрмале. Погостить к ним приехала Юлия Началова. Именно она в своем Instagram-аккаунте поделилась новыми снимками, на которых Лариса Долина удивила пользователей своим видом.

Лариса Долина и Илья Спицин женаты вот уже 20 лет, но супруг известной артистки редко появляется на публике, и светские мероприятия певица привыкла в последние годы посещать вместе с внучкой Александрой. Несмотря на этот факт, поклонники Ларисы Долиной в последний год подозревают, что в личной жизни артистки не все в порядке. Это лето, как и предыдущее, певица проводит вместе с внучкой и дочкой в Юрмале. Недавно к ним примоединилась Юлия Началова. Накануне она в своем Instagram-аккаунте поделилась снимком с Ларисой Долиной, Александрой, Михаилом Галустяном и Александром Реввой.

Поклонники артистки отметили, что Лариса Длина резко помолодела после появления слухов о расставании с мужем. Пользователи написали, что она выглядит потрясающее, и они с внучкой «просто красотки». Менее чем за сутки публикацию Юлии Началовой оценили 13,5 тысяч человек.


Виктория Озерова
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