Наталья Сенчукова поделилась фотографией сына с возлюбленной

У Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина вырос примерный сын, который очень радует родителей, и похоже, что нашёл себе будущую жену под стать себе.

Василий студент, ему 19 лет. Учится в институте культуры в Москве на театрального режиссёра. Юноша ни разу не был замешан в скандалах в СМИ, живёт тихо, мирно и скромно, занимается спортом. С 15 лет встречается с девушкой по имени Дарья. Барышне 18 лет, она не из мира шоу-биза, учится в медицинском колледже, обладает идеальной модельной фигурой и внешностью. Сама себя называет путешественницей, и действительно, молодая пара объездила уже множество стран.

На днях Сенчукова опубликовала в своём Instagram аккаунте фото сына с возлюбленной, которая произвела настоящий фурор в Сети. Пару называют новыми секс символами, добавляя, что они оба могли бы заиметь успех в модельном бизнесе. И Василий действительно частенько подрабатывает, снимаясь в рекламах спортивных брендов. Наталье такие сравнения, ясное дело, льстят. Девушка родителям Василия очень нравится, они одобряют выбор сына, и не против были бы увидеть Дарью в роли его будущей жены.

Святослав