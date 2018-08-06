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| | На дедушку похож: Ксения Собчак показала подросшего сына

На дедушку похож: Ксения Собчак показала подросшего сына

Сегодня, 12:22

Впервые за долгое время ведущая поделилась с подписчиками в Instagram снимком, на котором видно лицо полуторагодовалого Платона. Поклонники отметили поразительное сходсво мальчика с Анатолием Собчаком – экс-мэром Санкт-Петербурга.

В ноябре 2016 года Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями. С тех пор ведущая в своем Instagram-аккаунте регулярно делилась снимками Платона, но лицо сына старалась скрывать. Недавно Собчак отправилась на отдых в Италию. Накануне она поделилась с поклонниками размышлениями о материнстве, и том, что Платон ее многму научил, и на снимке с яхты наконец-то показала подросшего сына. На фото мальчик сидит на руках у Ксении Собчак в профиль от камеры. Это позволило поклонникам разглядеть внешность маленького Платона. Подписчики отметили, что сын ведущей очень похож на своего дедушку Анатолия Собчака – экс-мэра Санкт-Петербурга.

Менее чем за сутки снимок собрал 128 тысяч лайков. Трогательный пост восхитил поклонников, которые отметили, что Ксении Собчак очень идет материнство.


Виктория Озерова
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