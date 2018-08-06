Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Грудь на завтрак»: Мокрая Анна Седокова взбудоражила сексуальным десертом

«Грудь на завтрак»: Мокрая Анна Седокова взбудоражила сексуальным десертом

Сегодня, 11:52

Мужская половина подписчиков чуть не подавилась слюной.

 

Певицу часто критикуют за слишком откровенные снимки в Сети. Однако Седокову это не останавливает. Очередная публикация артистки вызвала шквал позитивных и негативных эмоций.

На своей странице в Instagram Анна Седокова взбудоражила фанатов хоть и коротким, но сексуальным видеороликом. На кадрах можно увидеть, как мокрая певица эффектно поднимается из бассейна к своему завтраку. Одна важная деталь ролика – пышная грудь звезды затмевает все остальное. «И пусть наш завтрак будет таким всегда! Доброе утро», - подписала пост Анна, акцентировав внимание на своем завтраке из фруктов. Поклонники восхитились сексуальным десертом певицы, отметив, что не отказались бы от такого угощения. При этом многим понравились не сами фрукты, а дополнение к ним в виде бюста Седоковой. «Грудь на завтрак», «Как аппетитно-то», «Арбузы самые аппетитные», - комментируют видео фолловеры. Некоторые подписчицы позавидовали Анне, иронично отметив: «Мой завтрак таким никогда не будет, с моей-то полторашкой».



Без негатива не обошлось. Правильные пользователи посчитали, что мать троих детей не должна себя вести так пошло. Преданные фанаты поспешили заступиться за Анну и прокомментировать негативные отзывы: «Вы смелая и современная женщина, заслуживаете уважения. К сожалению, наше общество ещё не готово принимать успешных, сексуальных женщин, поэтому так много негатива».


Мирослава Донцова
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