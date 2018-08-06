Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи о второй беременности

Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи о второй беременности

Сегодня, 11:56

Модель разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с отдыха, на котором ее поклонники разглядели округлившийся живот. Подписчики массово принялись поздравлять звезду с радостным событием, хотя она еще не подтвердила слухи.

 

Вот уже несколько месяцев в Сети и СМИ ходят слухи, что 32-летняя супермодель из Челябинской области Ирина Шейк готовится стать мамой во второй раз. Звезда никак не реагирует на данную информацию, а иногда даже подтверждает догадки поклонников и журналистов. Накануне она в своем Instagram-аккаунте вновь спровоцировала слухи о второй беременности фото в купальнике. На черно-белом снимке Ирина Шейк сидит за столиком в ресторане. На плечи она накинула кофту, а живот прикрыла руками, модель задумчиво смотрит вдаль.

За сутки снимок оценили почти 260 тысяч поклонников, а комментарии оставили более тысячи человек. Многие восхитились красотой Ирины Шейк, отметив, что она настоящая и великолепная. Большинство же пользователей спросили о беременности, так как разглядели подозрительную округлость живота модели. Они массово принялись поздравлять звезду с радостным событием, но она на это никак не отреагировала.


Виктория Озерова
Новости по теме
Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности
Ирина Шейк вновь спровоцировала слухи о своей беременности

Всемирно известная супермодель из России Ирина Шейк в очередной раз стала в центре общественного внимания, спровоцировав новую волну слухов о её возможной…

Ханна откровенным фото подтвердила слухи о своей беременности
Ханна откровенным фото подтвердила слухи о своей беременности

Поклонники Ханны уже некоторое время подозревали, что певица беременна, и вот артистка подтвердила слухи об ожидании первенца. В личном микроблоге в Instagram…

Ирина Шейк засветила пышную грудь в прозрачном белье
Ирина Шейк засветила пышную грудь в прозрачном белье

Известная супермодель с российскими корнями Ирина Шейк поразила поклонников новыми снимками в сексуальном белье. Специально для фото в Instagram Шейк решил…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости