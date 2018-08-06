Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи о второй беременности

Модель разместила в своем Instagram-аккаунте снимок с отдыха, на котором ее поклонники разглядели округлившийся живот. Подписчики массово принялись поздравлять звезду с радостным событием, хотя она еще не подтвердила слухи.

Вот уже несколько месяцев в Сети и СМИ ходят слухи, что 32-летняя супермодель из Челябинской области Ирина Шейк готовится стать мамой во второй раз. Звезда никак не реагирует на данную информацию, а иногда даже подтверждает догадки поклонников и журналистов. Накануне она в своем Instagram-аккаунте вновь спровоцировала слухи о второй беременности фото в купальнике. На черно-белом снимке Ирина Шейк сидит за столиком в ресторане. На плечи она накинула кофту, а живот прикрыла руками, модель задумчиво смотрит вдаль.

За сутки снимок оценили почти 260 тысяч поклонников, а комментарии оставили более тысячи человек. Многие восхитились красотой Ирины Шейк, отметив, что она настоящая и великолепная. Большинство же пользователей спросили о беременности, так как разглядели подозрительную округлость живота модели. Они массово принялись поздравлять звезду с радостным событием, но она на это никак не отреагировала.

Виктория Озерова