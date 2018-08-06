Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Чудо в перьях»: Алена Водонаева в костюме падшего ангела навеяла много пошлых мыслей

«Чудо в перьях»: Алена Водонаева в костюме падшего ангела навеяла много пошлых мыслей

Сегодня, 11:17

Наряд российской ведущей заставил задуматься многих фанатов.

 

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева вновь ошарашила подписчиков внезапным вопросом. Ранее «любительница» полных людей смутила поклонников, спросив у них, верят ли они в пришельцев. Очередная загадка оказалась намного интереснее. Алена опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видеоролик, на котором она позирует возле зеркала в причудливом костюме падшего ангела. Телеведущая надела обтягивающие лосины, тонкий топ, а сверху накидку из перьев. Свой образ скандальная дама дополнила «клоунской» шляпой. «Кто угадает, куда я полечу в таком виде? Пока это самое скромное, что будет в чемодане. И ещё цвет волос! В жизни не угадаете, как Я решила покраситься. Точнее в какой цвет», - подписала публикацию Водонаева.



Пользователи не скромничали и начали выдвигать самые невероятные и фантастические версии по поводу того, куда отправится ведущая и каким цветом станет ее шевелюра. Публикация Алены навеяла много пошлых мыслей поклонникам. «Казантип», «На Луну», «Санаторий», «На бал сатаны», «Амстердам», «На свингер-вечеринку», «На фестиваль Burning man», «На шабаш», - терялись в догадках юзеры. В комментарии поступали и более пошлые предположения. На счет смены имиджа также выдвигались разные версии – красный, розовый, белый, фиолетовый цвет волос. Общий образ Водонаевой полностью раскритиковали, как и ее фигуру. «Чудо в перьях», «Ужасно худенькая», - пишут фолловеры.


Мирослава Донцова
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