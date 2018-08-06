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| | Борис Клюев поведал о запрете врачей на игру в футбол из-за проблем со здоровьем

Борис Клюев поведал о запрете врачей на игру в футбол из-за проблем со здоровьем

Сегодня, 11:07

Заслуженный российский 74-летний актер, несмотря на солидный возраст, продолжает сниматься в фильмах и вести активный образ жизни. Он предпочитает избегать в интервью тему о проблемах со здоровьем, но на днях нарушил это правило, слегка приподняв завесу тайны.

 

Ходят слухи, что звезда комедийного сериала «Воронины», на счету которого огромное количество фильмов и театральных постановок, страдает от рака, но достоверно это неизвестно.

Борис Клюев с детства занимался спортом, записавшись в секцию борьбы в возрасте 12 лет, лабы обезопасить себя от нападения хулиганов, количество которых в послевоенной Москве существенно увеличилось.

 

С момента начала актерской карьеры мужчина серьезно увлекся футболом и занимался им до недавнего времени. Но в связи с ухудшением состояния его здоровья, врачи запретили ему предаваться любимому занятию, порекомендовав ограничиться легкой зарядкой, которая поможет держать себя в форме, при этом, не нанося вред организму. Борис Клюев сообщил, что одна из причин запрета связана с проблемами со зрением. Их можно считать профессиональным актерским недугом, поскольку зрение падает из-за яркого освещения установленного на съемочной площадке.


Пойда Анна
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