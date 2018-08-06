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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

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| | Слухи о новом романе Стаса Пьехи подтвердились

Слухи о новом романе Стаса Пьехи подтвердились

Сегодня, 11:05

Внук любимой народом певицы Эдиты Пьехи нашёл свою новую любовь. Избранницей артиста стала 28-летняя киевлянка Елизавета Клюзко.

 

Знакомы Стас и Елизаветы были очень давно и были хорошими друзьями. Роман между ними разыгрался в конце 2017-того, когда девушка режиссировала его клип на песню «листы календаря». Сестра артиста хорошо знакома с Елизаветой и одобряет его выбор, заявляя, что девушка умная, милая и скромная. Именно эти качества подкупили Стаса. В их отношениях царит любовь и взаимопонимание.

Артист очень тщательно скрывает свою личную жизнь, никак не афишируя её в соц.сетях и не давая никаких комментариев. Поэтому целый год вокруг их романа ходили только слухи, но никто, кроме приближённых людей не знал наверняка. 

У Стаса есть пятилетний сын от прошлого брака – Петя. Несколько лет назад они со своей женой Натальей Горчаковой мирно разошлись, по причине, что Стас не может совмещать творческую жизнь и семейную, уделяя нужное внимание двум столь важным вещам, в итоге он отдал предпочтение творчеству. С бывшей женой они до сих пор в хороших дружеских отношениях, и артист всегда навещает сына, когда появляется такая возможность.


Святослав
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