Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Часики-то тикают»: «Стареющая» Бузильда нашла «своё» место в деревне

«Часики-то тикают»: «Стареющая» Бузильда нашла «своё» место в деревне

Сегодня, 10:53

Ольга Бузова регулярно посещает различные страны. Но «своё» место она нашла непосредственно в деревне.

Это деревня Лужки неподалёку от города Троицк, что в Московской области. Об этом месте Бузова, которую в интернете прозвали Бузильдой, говорит следующее: «как здорово иметь «своё» местечко, где можно за сутки отдохнуть, выспаться, вкусно покушать, подышать свежим воздухом и набраться сил». Здесь расположены гостиничные комплексы по типу гостевых домов, благодаря чему посетители могут насладиться спокойным отдыхом вдали от дома в мегаполисе. К таковым и относится Москва, где шум автомобилей и постоянное движение людей вызывает недоумение среди горожан, желающих летом выбраться на природу.

Поклонники заметили, что Бузова чаще стала посещать именно деревни. Подписчики считают, что причиной тому является старость и одиночество Бузовой. 32-летняя певица и звезда «Дом-2» живёт одна и «стареющий» принцип забвения для неё может оказаться истиной. Сама же Бузова говорит, что ей хорошо живётся одной, а поклонники напоминают, что «часики-то тикают», и чем старше становится женщина, тем сложнее для неё найти себе половинку и продолжить род.


Вещий Олег
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