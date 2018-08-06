Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

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Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | Мужчин любят больше: Съемки шоу «Давай поженимся» вновь переросли в грубый скандал

Мужчин любят больше: Съемки шоу «Давай поженимся» вновь переросли в грубый скандал

Сегодня, 10:53

Одна из невест рассказала о травле со стороны ведущих, которую ей пришлось пережить во время съемок программы.

 

Анна Хиль, ставшая невестой на шоу «Давай поженимся», раскрыла правду об отношении ведущих к участникам передачи. Очередные съемки, как оказалось, вновь переросли в грубый скандал. В Сети девушка рассказала об унижениях со стороны Розы Сябитовой, Ларисы Гузеевой и Тамары Глобы. Она отметила, что ведущие на съемках оказались не такими приветливыми, как за кулисами. Свахи постоянно насмехались над внешним видом девушки, обсуждали ее материальные трудности и называли «бабой с кредитом». Мужчин там любят больше, подчеркнула жертва хамства свах.

Анна призналась, что не ожидала такого поворота событий. Однако кандидатами в мужья девушка осталась довольна. Удалось ли построить отношения девушке пока неизвестно. Некоторые пользователи отмечают, что Хиль могла преувеличить реальные факты ради пиара.

Ранее общественность обсуждала конфликт между Ларисой Гузеевой и астрологом Василисой Володиной. Гузеева приписала Володиной звездную болезнь за то, что она раскритиковала Леру Кудрявцеву за нецензурные высказывания.


Мирослава Донцова
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