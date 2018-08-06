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| | Фанаты обеспокоены исчезновением Леры Кудрявцевой

Фанаты обеспокоены исчезновением Леры Кудрявцевой

Сегодня, 10:44

Популярная телеведущая находится на последних сроках беременности и готовится к родам. Несмотря на свое положение, звезда продолжала вести активную жизнь, регулярно радуя поклонников снимками в соцсети, но в последнее время она и ее супруг перестали выходить на связь.

  Сложившаяся ситуация пугает подписчиков Кудрявцевой, которая никогда раньше не пропадала на столь долгий срок без предупреждения. Фолловеры отслеживает публикации ведущей в ее мужа в их аккаунтах в соцсети Instagram, куда они не заходили уже в течение семи дней. Более того, перед этим Лера жаловалась на участившиеся приступы головной боли, которые могут быть предвестниками серьезно недуга, что тоже усиливает волнения фанатов.

 

Артистка планировала рожать в США, предварительно договорившись с клиникой, но поскольку в самолет не пускают на последнем месяце беременности, а роды должны состояться в августе, то возникает предположение, что Кудрявцева никуда не улетела.

Однако некоторые поклонники придерживаются другой версии, полагая, что звезда уже произвела на свет малыша и пока скрывает это факт от прессы, отсиживаясь где-то за границей.


Пойда Анна
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