«Волшебница переборщила»: Анну Бузову с лошадкой раскритиковали за джинсы под платье принцессы

Фанаты уверены, что неуместный наряд девушки испортил волшебное единение с природой.

Анна Бузова старается не отставать от своей знаменитой сестры Ольги. Многие поклонники уже давно сделали вывод, что Анна намного красивее популярной телеведущей. Фанаты стараются следить за жизнью молодой красавицы и часто сравнивают ее с Ольгой.

Сегодня в аккаунте Анны появилась новая фотография, которую уже активно обсуждают фолловеры. На снимке сестра певицы запечатлена на фоне природы с белоснежной лошадью. Девушка в нежном платье принцессы загадочно смотрит в сторону. «Сказочного вам дня. Фото от моей волшебницы», - подписала кадр Анна, имея в виду своего фотографа. Сказочное фото пришлось по душе многим подписчикам. «Какая красота», «Как из сказки про эльфов», - комментируют восторженные фанаты.

Однако нашлись критики, которые раскритиковали Анну Бузову с лошадкой за неуместный наряд. Многие обратили внимание, что под развевающееся платье в пол девушка надела джинсы. «Серьезно? Ты в джинсах?», «А с джинсами специально задумано?», «Волшебница переборщила», «Без джинсов нужно было», - комментируют образ Анны фолловеры. К посту появились и более резкие комменты – некоторые сравнили Анну с Ольгой, а коня с Собчак.

Мирослава Донцова