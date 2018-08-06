Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

Мнения

Наконец-то: Светлана Лобода презентовала клип на песню SuperSTAR

 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

От Редактора

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

Сюжеты:

Возле Севастополя поймали смертоносную рыбу фугу из Японии Запретить смотреть в сторону РФ: В Сети высмеяли идею Украины о запрете поездов между Россией Google заставил владельцев Android серьезно поволноваться В Омске тендер на поставку наручников полиции выиграл секс-шоп После пластики попы участница «Дом-2» проснулась «жирной» Вдове Дмитрия Марьянова до сих пор не объяснили, почему умер муж У Владимира Винокура умерла 96-летняя мать МИД Украины выражает протест в связи с посещением Путиным Крыма Лолита показала повзрослевшую дочь в купальнике Хамовнический суд Москвы принял встречный иск Петросяна к Степаненко «Пьяная что ли?»: Волочкова в пошлом платье продемонстрировала мужскую фигуру Джигурда заступился за Пугачёву в конфликте с Малаховым
| | «Волшебница переборщила»: Анну Бузову с лошадкой раскритиковали за джинсы под платье принцессы

«Волшебница переборщила»: Анну Бузову с лошадкой раскритиковали за джинсы под платье принцессы

Сегодня, 10:35

Фанаты уверены, что неуместный наряд девушки испортил волшебное единение с природой.

 

Анна Бузова старается не отставать от своей знаменитой сестры Ольги. Многие поклонники уже давно сделали вывод, что Анна намного красивее популярной телеведущей. Фанаты стараются следить за жизнью молодой красавицы и часто сравнивают ее с Ольгой.

Сегодня в аккаунте Анны появилась новая фотография, которую уже активно обсуждают фолловеры. На снимке сестра певицы запечатлена на фоне природы с белоснежной лошадью. Девушка в нежном платье принцессы загадочно смотрит в сторону. «Сказочного вам дня. Фото от моей волшебницы», - подписала кадр Анна, имея в виду своего фотографа. Сказочное фото пришлось по душе многим подписчикам. «Какая красота», «Как из сказки про эльфов», - комментируют восторженные фанаты.

Однако нашлись критики, которые раскритиковали Анну Бузову с лошадкой за неуместный наряд. Многие обратили внимание, что под развевающееся платье в пол девушка надела джинсы. «Серьезно? Ты в джинсах?», «А с джинсами специально задумано?», «Волшебница переборщила», «Без джинсов нужно было», - комментируют образ Анны фолловеры. К посту появились и более резкие комменты – некоторые сравнили Анну с Ольгой, а коня с Собчак.


Мирослава Донцова
Новости по теме
«Ольга приёмная?»: Фанаты гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры
«Ольга приёмная?»: Фанаты гадают, почему Анна Бузова намного красивее сестры

 Фанаты ведущей «Дом-2» пытаются разгадать семейную тайну.

Врачи сделали Бузовой новую улыбку
Врачи сделали Бузовой новую улыбку

Сестра знаменитой телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна поделилась со своими подписчиками секретами своей белоснежной улыбки. Для поддержания естественной…

Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж
Младшая сестра Ольги Бузовой внезапно собралась замуж

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна собралась замуж. Соответствующий вывод пользователи сделали, увидев девушку в прекрасном подвенечном платье. Пока что…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости