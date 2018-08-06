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| | Пенсионер-шоу Петросян-Степаненко по заказу: Юмористы пропагандируют пенсионную реформу

Пенсионер-шоу Петросян-Степаненко по заказу: Юмористы пропагандируют пенсионную реформу

Сегодня, 10:16

По мнению пользователей Сети, финансово-любовные выяснения отношений престарелого юмористического дуэта стали рекламой пресловутого активного долголетия.

 

В Сети бурно обсуждают тему развода главных юмористов страны Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Пользователи вспомнили о том, что общественность давно мечтает увидеть на экранах пенсионер-шоу с участием людей пенсионного возраста, которые, как и люди помоложе, работают, женятся, влюбляются и даже рожают детей. Благодаря таким шоу, по мнению многих, можно доказать, что повышение пенсионного возраста необходимый шаг или же отвлечь скандалом от продвижения реформы.

Миллиардный развод Петросян-Степаненко со всеми деталями, считают некоторые, уже готовое реалити-шоу и реклама долголетия и активной жизни в немолодом возрасте. Некоторые убеждены, что скандал начался по заказу, а юмористы всего лишь пропагандируют ненавистную обществом пенсионную реформу. Юзеры отмечают, что мыльная интрига только добавляет эффектности: Петросян давным-давно живет с молодой дамой, а Степаненко до последнего надеялась, что муж одумается и вернется.

В Сети отмечают, что, если семейные разборки Петросяна и Степаненко не убедят россиян в необходимости повышения пенсионного возраста, Владимиру Путину придется стать участником шоу Андрея Малахова и рассказать, что в свои ранние пенсионерские 65 лет он снова влюбился и задумался о новом браке.


Мирослава Донцова
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 Также ведущая программы «Давай поженимся» поведала о возможных причинах развода.

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