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 Видеоролик появился сегодня на канале YouTube и набрал за несколько часов более 30 тыс просмотров.

«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

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«Ура! Я дома»: Голый Алексей Панин шлет привет с нудистского пляжа

Актер отправился отдыхать в нужное место.

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| | «Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна

«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна

Сегодня, 08:46

Политик обвинил Елену Степаненко в желании «обобрать до нитки» Евгения Петросяна.

 

Владимир Жириновский высказался по поводу развода юмористов. Политик встал на защиту Петросяна, осудив Степаненко за раздувание скандала вокруг их бракоразводного процесса и дележки имущества. Жириновский отметил, что Петросян намерен развестись мирно и достойно, но его «пока еще жена» не дает этого сделать. «Госпожа Степаненко ведет себя склочно», - отметил депутат.

Владимир Жириновский назвал достойным поступком предложение юмориста разделить нажитое имущество поровну. Лидер ЛДПР уверен, что проблема в браке возникла из-за Степаненко в том числе. Жириновский призвал юмористку признать случившееся «как должное» и не марать чистое имя Петросяна. Он добавил, что не видит ничего святого в желании оставить человека ни с чем. Евгению Петросяну Владимир Жириновский пожелал терпения, отметив, что все депутаты ЛДПР на его стороне.

Напомним, в начале августа общественность узнала о крахе брака Елены Степаненко и Евгения Петросяна. 80% имущества хочет забрать Степаненко, однако Петросян настаивает на разделе нажитого 50 на 50. Сегодня, 6 августа, должен состояться суд, который разрешит спор артистов. Юрист Сергей Жорин отметил, что супруги состоят в браке 30 лет, однако примерно половину этого срока вместе не жили.


Мирослава Донцова
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