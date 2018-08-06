«Госпожа Степаненко ведет себя склочно»: Жириновский встал на защиту Петросяна

Политик обвинил Елену Степаненко в желании «обобрать до нитки» Евгения Петросяна.

Владимир Жириновский высказался по поводу развода юмористов. Политик встал на защиту Петросяна, осудив Степаненко за раздувание скандала вокруг их бракоразводного процесса и дележки имущества. Жириновский отметил, что Петросян намерен развестись мирно и достойно, но его «пока еще жена» не дает этого сделать. «Госпожа Степаненко ведет себя склочно», - отметил депутат.

Владимир Жириновский назвал достойным поступком предложение юмориста разделить нажитое имущество поровну. Лидер ЛДПР уверен, что проблема в браке возникла из-за Степаненко в том числе. Жириновский призвал юмористку признать случившееся «как должное» и не марать чистое имя Петросяна. Он добавил, что не видит ничего святого в желании оставить человека ни с чем. Евгению Петросяну Владимир Жириновский пожелал терпения, отметив, что все депутаты ЛДПР на его стороне.

Напомним, в начале августа общественность узнала о крахе брака Елены Степаненко и Евгения Петросяна. 80% имущества хочет забрать Степаненко, однако Петросян настаивает на разделе нажитого 50 на 50. Сегодня, 6 августа, должен состояться суд, который разрешит спор артистов. Юрист Сергей Жорин отметил, что супруги состоят в браке 30 лет, однако примерно половину этого срока вместе не жили.

Мирослава Донцова