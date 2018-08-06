Скрепили брак на небесах: Илья Резник обвенчался с супругой

Пара обвенчалась в одном из храмов Ялты, где в прошлом году поэт крестился.

80-летний Илья Резник и его жена Ирина Романова скрепили свой брак на небесах. На днях поэт обвенчался с супругой в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в крымской Ялте. Стоит отметить, что супруги состоят в браке всего лишь шесть лет, но их отношения длятся уже 20 лет.

В день важного события супруга поэта-песенника поделилась с подписчиками несколькими фото, которыми намекнула на предстоящее событие. Однако раскрывать тайну не стала. Уже позже фанатам удалось увидеть весь процесс венчания на видео, опубликованное в Сети. Поклонники поздравили пару с началом новых семейных отношений.

Илья Рахмиэлевич верит, что с Ириной они будут вместе до конца. Он признался, что чувствует себя счастливым, а жену называет главной опорой и поддержкой в жизни.

Отношения Резника и Романовой развивались очень быстро. Конфетно-букетного периода в их романе не было. Они познакомились случайно, обменялись телефонами, но созвонились только спустя некоторое время. Но уже после первого свидания он начали жить вместе, как пара.

Мирослава Донцова