Словно 15 лет: Ольга Бузова восхитила фигурой в странном купальнике

Пока сестра знаменитости позирует в прозрачном платье в фотосессии с конем, Ольга предпочитает отказаться от нарядов полностью, остановившись на купальнике.

Ольга Бузова известна не только как ведущая скандального реалити-шоу, но теперь и как певица, владелица модного бренда одежды и именного ресторана. К исполнительнице приковано пристальное внимание, чем она активно пользуется, публикуя различный контент в микроблоге. И если недавно Бузова жаловалась на простуду и недомогание, демонстрируя фото с капельницей, то теперь она поправилась и проводит время в бане.

О своем времяпрепровождении Ольга Бузова решила рассказать фанатам посредством очередного снимка - на нем певица позирует в странном купальнике, который из-за необычного принта скрывает и без того скромный бюст. Запись, на которой звезда шоу-бизнеса позирует без одежды уже даже провокационной назвать нельзя, поскольку в последнее время певица активно публикует откровенный контент. Комментаторы считают, что таким образом Ольга Бузова стремится удержать популярность, хотя некоторые предполагают, что ее цель - стать желанной для мужчин.

GN ???????????? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 5, 2018 at 4:09pm PDT

В этот раз знаменитость восхитила фанатов фигурой в бикини, некоторые даже заметили, что Бузова выглядит очень молодо на фотографии, словно подросток: "словно 15 лет", "Как же хорошо вам без косметики. 15 лет максимум". Нападок хейтеров удалось избежать, даже они отмечали, что без излишеств в виде странных нарядов и тонны грима исполнительница выглядит привлекательно.

Дарья Вольная