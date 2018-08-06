Синяк странной формы на ноге Ольги Серябкиной взбудоражил фантазию поклонников

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фантазию поклонников. Это произошло не только из-за откровенного наряда, но и благодаря синяку странной формы на ноге певицы.

На левой ноге Серябкиной чуть выше колена подписчики обратили внимание на необычный синяк. Он не был сплошным, а больше напоминал поцелуй. Поклонники пришли в недоумение. «Оля, это тебя так фанаты целуют или твой новый любовник во время ролевых игр решил немного пошалить?» - написал один из комментаторов. Некоторые посчитали, что Серябкина намерено просто показала недостатки своей внешности. Есть множество способов, как можно избавиться от синяков и ссадин, и каждая певица наверняка знает, как выглядеть безупречно.

Стоит отметить, что вызывающий откровенный наряд солистки SEREBRO вызвал не меньше эмоций у фанатов. Большая часть из них акцентировала внимание на том, что девушке стоило бы одеваться более прилично, чтобы не выглядеть «эскортницей» в их глазах. Сама же Серябкина неоднократно демонстрировала такие образы, и это даже стало её сценическим амплуа.

Вещий Олег