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| | Денис Клявер показал свою подросшую дочь и трогательно поздравил ее в Instagram

Денис Клявер показал свою подросшую дочь и трогательно поздравил ее в Instagram

Сегодня, 12:09

Денис Клявер опубликовал фото свой дочери, Эвелины, которой исполнилось 13 лет. Он пообещал, что всегда будет рядом с ней, а также сообщил всему миру, что она самая красивая и милая девочка.

Певец Денис Клявер трогательно поздравил свою милую дочку с Днем рождения сообщением в Instagram, где к нему присоединились его поклонники.

В своем сообщении он отметил, что желает, чтобы у Эвелиночки сбылись все ее мечты, которые только сможет придумать. Также он поделился, что его дочка очень талантлива и много фантазирует. Также он пожелал девочке самой найти свой путь, несмотря ни на что, он обещает быть рядом с ней. Многие оценили такой пост певца, считая его трогательным, поэтому практически все стали поздравлять девушку.

Напомним, что Эвелина родилась в 2005 году, ее матерью является певица Ева Польна. Ее мама сначала скрывала, кто ее отец, однако Денис сам заявил о том, что является биологическим отцом Эвелины, поэтому он стал проводить с ней время и ни у кого нет сомнений – он любит своих детей и проводит с ними все свое свободное время.


Алиса Гилберт
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