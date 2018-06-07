Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Мнения

Эксперты игнорируют самые горячие вопросы «прямой линии» с Путиным

Пользователи в Сети начали выражать своё возмущение по поводу того, что наиболее острые темы

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты:

Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo Роскачество рассказало, как выбрать качественное молоко В США опасаются возвращения «российского проклятия» Актёр Олешко отозвался о кончине Киры Муратовой Ученые из США создали нейросеть-психопата Платные приложения в App Store могут временно стать бесплатными Грузинский дизайнер обует модников в «российские паспорта» Хакеры украли персональные данные 100 000 000 пользователей соцсети MyHeritage Стартап Kitty Hawk представил новый вид персонального летательного аппарата МЧС: Существует угроза обрушения в горящем Доме педагогической книги в Москве Чичериной не разрешат петь на ЧМ-2018 из-за ее позиции по Донбассу После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину
| | «Развод Шнура - это развод»: Лена Миро не верит в конец брака Сергея Шнурова и Матильды

«Развод Шнура - это развод»: Лена Миро не верит в конец брака Сергея Шнурова и Матильды

Сегодня, 12:00

Известная журналистка Лена Миро, которая прославилась своими скандальными статьями на блог-платформе LiveJournal, сделала сенсационное заявление. Блогер считает, конец брака Сергея Шнурова и Матильды очередным разводом ради хайпа.

Блогер Лена Миро считает, что Сергей Шнуров решил снова вернуть себе былую славу, но для этого не стал писать новые музыкальных композиции, а пошел простым путем. Артист заявил, что разводиться со своей супругой Матильдой, настоящее имя Елена Мозговая, с которой в браке прожил восемь лет.

Миро считает, что это очередной пиар-ход в правдивость которого не стоит верить. «И да, эту «интригу» с разводом ради возвращения утраченной после «Экспоната» и «В Питере пить» популярности придумала Ксения Собчак», - заявила Миро на своем канале в Telegram.


Светлана Славянская
Новости по теме
Шурыгина вместо Матильды: Лена Миро нашла новую жену Шнурову
Шурыгина вместо Матильды: Лена Миро нашла новую жену Шнурову

Лена Миро решила разобраться в причинах развода Сергея Шнурова, а также в его отношении ко всей это ситуации. Блогер подвергла критике поступки певца, а также…

«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон
«А вы зачем женились?: Блогер Лена Миро прокомментировала развод Дженнифер Энистон

Популярный отечественный блогер в Сети LiveJournal Лена Миро прокомментировала громкую новость: актриса Дженнифер Энистон разводится со своим супругом актером…

«Уродливый чемодан»: Лена Миро раскритиковала ягодицы Ким Кардашьян
«Уродливый чемодан»: Лена Миро раскритиковала ягодицы Ким Кардашьян

Популярный в сети блогер Лена Миро, которая славится своими скандальными статьями, раскритиковала крупные ягодицы Ким Кардашьян, а саму знаменитость назвала…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo
Huawei представили Honor Play с «пугающей» технологией GPU Turbo

 На протяжении пары недель представители китайской компании рассказывали о том, что ведут разработку, которая станет настоящим прорывом в области смартфонов и

Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости