«Развод Шнура - это развод»: Лена Миро не верит в конец брака Сергея Шнурова и Матильды

Известная журналистка Лена Миро, которая прославилась своими скандальными статьями на блог-платформе LiveJournal, сделала сенсационное заявление. Блогер считает, конец брака Сергея Шнурова и Матильды очередным разводом ради хайпа.

Блогер Лена Миро считает, что Сергей Шнуров решил снова вернуть себе былую славу, но для этого не стал писать новые музыкальных композиции, а пошел простым путем. Артист заявил, что разводиться со своей супругой Матильдой, настоящее имя Елена Мозговая, с которой в браке прожил восемь лет.

Миро считает, что это очередной пиар-ход в правдивость которого не стоит верить. «И да, эту «интригу» с разводом ради возвращения утраченной после «Экспоната» и «В Питере пить» популярности придумала Ксения Собчак», - заявила Миро на своем канале в Telegram.

Светлана Славянская