Актриса театра и кино подметила, что ее работа связана со светом и поэтому ее глазам немало досталось и сейчас она вынуждена ходить в очках.

В своем Instagram актриса поместила видеоролик, в котором поделилась тем, как она лечит свое зрение в одной из клиник. Она сообщает, что дочери сделали операцию за 15 минут, а ее близорукость сразу же исчезла. Также актриса поделилась примером своей тети, которой тоже сделали в этой клинике операцию. Лариса Удовиченко утверждает, что ее тетушке 90 лет, и она читает без очков, когда она сама читает в очках.

Удовиченко пожаловалась на резкое ухудшение зрения, но врач, которая занималась ее лечением, смогла восстановить ей зрение хотя бы до очков. Поклонники пожелали актрисе хорошего зрения и здоровья в целом. Многие восхищаются ее приятным голосом и прекрасным внешним видом. Другие же отмечают, что она только набрала 7 тысяч подписчиков, но уже активно продает аккаунт для рекламы.

Алиса Гилберт