Проклова раскрыла причины гибели троих сыновей

Чтобы предотвращать угрозу выкидыша, актрисе пришлось научиться самостоятельно делать уколы себе в живот.

Российская актриса Елена Проклова стала очередной приглашённой гостьей в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека», где она раскрыла причины гибели троих сыновей. Проклова рассказала о том, что в браке с Александром Дерябиным она забеременела близнецами, которые не сумели выжить после родов ввиду их нежизнеспособности. По словам актрисы, её густая кровь стала причиной, по которой малыши не зацепились за жизнь. Из-за потери близнецов супруг актрисы стал относиться к ней более холодно, из-за чего они решили разорвать отношения.

Вскоре Елена Проклова забеременела от Андрея Тришина, который был намного моложе её. Однако, малыш также скончался через некоторое время после родов. Актриса рассказала, что во время вынашивания дочери Полины, которой она забеременела во время третьего брака, врачи оповестили её о возможности выкидыша, из-за чего ей самостоятельно пришлось делать себе уколы в живот. Также у Прокловой есть дочь Арина от первого брака.

Александр Вест