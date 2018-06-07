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| | Елена Малышева умышленно истязает себя голодом

Елена Малышева умышленно истязает себя голодом

Сегодня, 11:27

На такие радикальные методы ведущая решила пойти, чтобы сбросить вес. Елена признается, что может спокойно выдержать целый день без еды.

 

Поклонники телезвезды искренне переживают, что ради избавления от лишних килограммов она действительно умышленно истязает себя голодом. Находятся, однако, и те, кто хвалит звезду за железную силу воли. Малышева долгое время ведет программы, которые посвящены здоровью. Ведущая часто затрагивает темы, связанные с лишним весом и проблемами с обменом веществ.

Помимо этого, Елена Малышева имеет также собственную страничку в Instagram, где она часто общается с поклонниками во время прямых эфиров. Как и многие другие женщины, Елена решила привести фигуру в порядок к летнему сезону.

Ведущая устраивает так называемые разгрузочные дни, которые, однако, не отличаются многим от голодания. Малышева ранее также объявила о том, что вся процедура займет у нее десять дней. Елена мечтает похудеть как можно быстрее, потому она призвала пользователей сети присоединятся к ней.

«Начинаю марафон по снижению веса! Улыбайся и терпи. Это принцип жизни на ближайшие 10 дней. Каждый день я буду показывать то, что делаю. Сегодня весь день пять зеленых коктейлей. Готовятся они из зелени и простой воды. После делятся на пять порций. Это и будет моя еда. Каких-либо ограничений на воду нет», - заявила Малышева.


Николай Офицеров
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РИА ВладТайм
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