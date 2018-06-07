«Дикие» танцы под луной Анастасии Волочковой шокировали поклонников

Анастасия Волочкова снова шокировала интернет-пользователей своими «дикими» танцами. На этот раз знаменитая балерина станцевала в валенках и под луной.
Поклонники считают, что Анастасия Волочкова продолжает позорить себя. Теперь юзерам не понравился новый танец балерины, который Волочкова буквально под луной. Многие заявили, что у Анастасии нет слуха и способностей к моложёным или дискотечным танцам.
Вот я сама себе удивляюсь. Как я все успеваю!???????? Вчера одним днем слетала в Москву. Но я успеваю жить, радоваться, кайфовать, дарить радость и позитив и быть любимой! И вам всем того желаю!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
«Настя снова запостила танцы под луной... по многочисленным просьбам трудящихся», «Жуть, а не танец! Это клиника. Она уже не изменится. И в 50, и в 60 будет то же», «В балете Анастасия профи, но вот с дискотечном варианте, простите, дерево, и мимо музыки», «Боже, что происходит? Анастасия, а вы не боитесь, что эти издевки выйдут вам боком», «Настя, молодец!!!Умеешь рассмешить народ!!», - заявили пользователи Сети.