«Дикие» танцы под луной Анастасии Волочковой шокировали поклонников

Анастасия Волочкова снова шокировала интернет-пользователей своими «дикими» танцами. На этот раз знаменитая балерина станцевала в валенках и под луной.

Поклонники считают, что Анастасия Волочкова продолжает позорить себя. Теперь юзерам не понравился новый танец балерины, который Волочкова буквально под луной. Многие заявили, что у Анастасии нет слуха и способностей к моложёным или дискотечным танцам.

«Настя снова запостила танцы под луной... по многочисленным просьбам трудящихся», «Жуть, а не танец! Это клиника. Она уже не изменится. И в 50, и в 60 будет то же», «В балете Анастасия профи, но вот с дискотечном варианте, простите, дерево, и мимо музыки», «Боже, что происходит? Анастасия, а вы не боитесь, что эти издевки выйдут вам боком», «Настя, молодец!!!Умеешь рассмешить народ!!», - заявили пользователи Сети.

Светлана Славянская