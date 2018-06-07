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| | «Дикие» танцы под луной Анастасии Волочковой шокировали поклонников

«Дикие» танцы под луной Анастасии Волочковой шокировали поклонников

Сегодня, 11:16

Анастасия Волочкова снова шокировала интернет-пользователей своими «дикими» танцами. На этот раз знаменитая балерина станцевала в валенках и под луной.

 Поклонники считают, что Анастасия Волочкова продолжает позорить себя. Теперь юзерам не понравился новый танец балерины, который Волочкова буквально под луной. Многие заявили, что у Анастасии нет слуха и способностей к моложёным или дискотечным танцам.

«Настя снова запостила танцы под луной... по многочисленным просьбам трудящихся», «Жуть, а не танец! Это клиника. Она уже не изменится. И в 50, и в 60 будет то же», «В балете Анастасия профи, но вот с дискотечном варианте, простите, дерево, и мимо музыки», «Боже, что происходит? Анастасия, а вы не боитесь, что эти издевки выйдут вам боком», «Настя, молодец!!!Умеешь рассмешить народ!!», - заявили пользователи Сети.


Светлана Славянская
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