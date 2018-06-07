Волочкову в шубе и босоножках высмеяли за фото с трусами

Балерина в очередной раз попыталась покорить общественность собственным чувством стиля и роскошью, но нарвалась на насмешки. В этот раз неуместным на фото было все, уверены в соцсетях.

Анастасия Волочкова разместила в микроблоге фотографию, на которой предстала перед камерой в летнем платье до пят, босоножках и шубе. Причем знаменитость решила заняться бесплатной рекламой и похвастать, в каких магазинах она предпочитает приобретать нижнее белье. И пока Волочкова рассказывала о своем "любимом магазине в аэропортах", комментаторы пустились во все тяжкие.

Некоторые фолловеры уточнили, не новый ли купальник балерина приобрела у бренда, на что другие им тут же с юмором ответили: "она еще предыдущий не сносила". Это связано с тем, что Анастасия Волочкова появляется на курортах в неизменном "подростковом" купальнике. Фанаты обратили внимание на "попы с трусами" на заднем фоне, посчитав, что он как нельзя лучше символизирует репутацию балерины. В соцсетях также высмеяли и сам наряд звезды балета: "И снова гжель в шубе, с веником и пакетом из-под трусов на фоне лавки с трусами", "Что это за наряд? В мехах и босоножках!!!".

Дарья Вольная