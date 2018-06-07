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| | Экс-супруга Ахмедова усомнилась в его вере

Экс-супруга Ахмедова усомнилась в его вере

Сегодня, 10:36

Бывшая супруга российского олигарха, Фархада Ахмедова, заявила, что в мечети Ахмед заходил только как турист, и за всю их совместную жизнь она ни разу не видела его на коврике в молитве.

 

Татьяна, так зовут экс-супругу олигарха, сумела отсудить у бывшего супруга почти 500 миллионов фунтов с помощью Британского суда, однако он отказался выплатить эту сумму, а после каждый год обеспечивать ее 5 миллионами фунтов. Поэтому суд Великобритании принял решение арестовать в Дубае яхту Ахмедова. Сейчас Ахмедов требует передать дело Шариатскому суду.

Бывшая супруга олигарха скептически отозвалась о «веровании» Ахмедова. Она поделилась: «Видимо, он мусульманин, потому что родился в Азербайджане». Татьяна усомнилась в вере экс-возлюбленного и вспомнила, что в мечеть он ходил исключительно, как турист. За более 20 лет совместной жизни, 18 последних из которых они были в разводе, она ни разу не видела его за молитвой. Однако ее бывший супруг заявил, что они развелись в 2000 году, поэтому она не имеет права рассказывать о нем ничего, так как, фактически, не была его женой.

 

Также стоит отметить, что свидетельство об прекращении брачного союза суд Лондона опроверг, так как пара жила вместе до 2013 года, то есть, 13 лет после развода.


Алиса Гилберт
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