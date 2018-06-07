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| | Дочь Стриженовых показала фанатам первый снимок новорожденного сына

Дочь Стриженовых показала фанатам первый снимок новорожденного сына

Сегодня, 10:30

Таким образом Анастасия решила сделать подарок своему отцу, которому в минувшую среду исполнилось 49 лет.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых в Instagram-аккаунте показала своим фанатам первый снимок новорожденного сына. На опубликованной фотографии кроху на руках держит счастливый дедушка, он всем своим видом выражает безмерную любовь к внуку, которого решили назвать Петром. В описании данной публикации Анастасия Стриженова заявила о том, что считает своего отца просто чудесным человеком, признавшись ему в любви и поздравив его с днём рождения.

В комментариях подписчики Анастасии заявили о том, что уже в течение многих лет Екатерина и Александр Стриженовы являются безукоризненным примером идеального семейного благополучия, чего пожелали и для самой молодой мамы. Также фанаты заметили, что теперь ждут новых снимков с маленьким Петром, чтобы можно было проследить, как малыш подрастает.


Александр Вест
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