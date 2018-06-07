Дочь Стриженовых показала фанатам первый снимок новорожденного сына

Таким образом Анастасия решила сделать подарок своему отцу, которому в минувшую среду исполнилось 49 лет.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых в Instagram-аккаунте показала своим фанатам первый снимок новорожденного сына. На опубликованной фотографии кроху на руках держит счастливый дедушка, он всем своим видом выражает безмерную любовь к внуку, которого решили назвать Петром. В описании данной публикации Анастасия Стриженова заявила о том, что считает своего отца просто чудесным человеком, признавшись ему в любви и поздравив его с днём рождения.

В комментариях подписчики Анастасии заявили о том, что уже в течение многих лет Екатерина и Александр Стриженовы являются безукоризненным примером идеального семейного благополучия, чего пожелали и для самой молодой мамы. Также фанаты заметили, что теперь ждут новых снимков с маленьким Петром, чтобы можно было проследить, как малыш подрастает.

Александр Вест