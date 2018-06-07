Откровенное фото Глюкозы в кружевном наряде "взорвало" Сеть

Знаменитая российская певица разместила на своей страничке данный снимок в честь дня рождения, но естественно не обошлось без откровенности, свойственной исполнительнице.

В комментариях к откровенной публикации, на фото к которой Глюкоза появилась в полупрозрачном кружевном наряде, она начала рассказывать о том, как сильно любит свой день рождения. В первую очередь не из-за подарков и внимания, а потому что она искренне любит жизнь. Тем не менее свои доводы она решила подкрепить фотографией в кружевном наряде, что ожидаемо "взорвало" сеть.

«Мне нравится узнавать себя, открывать новые возможности и достигать необходимых целей. Люблю моих близких и друзей, радуюсь за их успехи, если нужно я всегда готова разделить печали и разочарования. Люблю всех вас, мои дорогие подписчики. Ценю ваше внимание и поддержку. Люблю дарить и отдавать эмоциии. Для меня это действительно физиологическая потребность. И дважды круто, что рядом есть люди, которым это нужно», - заявила Глюкоза.

«Наташенька, с Днём рождения! Счастья, любви!!!!!! Оставайся всегда такой красавицей!!!», «Нереальная красотка!!! С днём рождения», «Наташенька- вы бесподобна! Желаю вам: головокружительного счастья. Стремительного взлета к желанным вершинам, прекрасного настроения, постоянных радостей и поводов для улыбки», - писали под публикацией Глюкозы.

Николай Офицеров