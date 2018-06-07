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| | Никита Джигурда «взорвал» Сеть видео с повзрослевшими детьми

Никита Джигурда «взорвал» Сеть видео с повзрослевшими детьми

Сегодня, 09:39

Известный российский шоумен Никита Джигурда доказал обществу, что является не только любящим супругом, но и заботливым отцом. Недавно Джигурда «взорвал» соцсети своим видеороликом с повзрослевшими детьми.

На днях СМИ писали о том, что Никита Джигурда возродил прекрасные отношения со своей супругой Мариной Анисиной, с которой актер собирается второй раз пожениться. Теперь, когда мать семейства пребывает на территории Японии, Джигурда сам следит за их совестными детьми. Напомним, что пара воспитывает 8-летнюю дочь Эву-Владу и 9-летнего сына Мика-Анжеля-Криста.

Поклонники были восхищены видео Джигурды с детьми: «Дети красивые и сам отец классный, хороший актёр», «Очень красивые дети, счастья вам, вы заслужили!», «Молодцы, дружная семейка!», «Красивые детки, похожи на Никиту».


Светлана Славянская
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РИА ВладТайм
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