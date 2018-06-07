Голая Анна Грачевская снялась для Playboy

Бывшая супруга создателя юмористического телешоу «Ералаш» рассказала о своих чувствах после первой полностью обнажённой фотосессии.

В Instagram-аккаунте Анны Грачевской появилась новая публикация, в которой она предстала перед фотокамерой в абсолютно голом виде, позируя на фоне падающих на неё капель воды. Экс-супруга режиссёра Бориса Грачевского снялась обнажённой для нового выпуска журнала Playboy Russia, заметив, что очень волновалась, так как это был первый раз, когда ей пришлось полностью раздеться для фотосессии. Также знойная брюнетка заявила о том, что в очередном выпуске глянцевого журнала читателей ожидают фотографии, на которых она будет мокрая, поинтересовавшись у её подписчиков, ждут ли они эти снимки.

Заметим, в связи с пикантным содержанием публикации Грачевская предварительно отключила возможность комментирования данного фото, однако, её подписчики стали выражать своё мнение под другими её постами. Многие пользователи заявили, что в микроблоге звезды уже давно появляются снимки оголённого тела, поэтому её словам вряд ли стоит верить.

Александр Вест