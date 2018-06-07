Услышала мольбы фанатов: Волочкова замаскировала обезображенные волосы

Анастасия Волочкова наконец-то избавилась от своего "уродства", признались фанаты. Теперь у балерины на один недостаток меньше, осталось лишь прекратить садиться на шпагат при каждом удобном и неудобном случае.

Ранее под многими фотографиями Волочковой в Instagram комментаторы критиковали волосы и прическу балерины - звезда отечественного шоу-бизнеса сама заявляет о своей состоятельности, а на голове опровержением этих слов служит "мышиный хвостик". Как ни старались преданные фолловеры - знаменитость не уделяла внимания своим волосам и позволяла себе появляться в микроблоге с сальными локонами.

На последних снимках шевелюра и вовсе стала выглядеть отвратительно и, видимо, Анастасия Волочкова все же сама заметила это, либо услышала мольбы фанатов, и замаскировала свои обезображенные волосы. Балерина посетила один из салонов и нарастила себе платиновый блонд, успев сфотографироваться во время процедуры. За тот снимок Волочкова получила порцию разгромной критики, приму балета обвинили в деградации личности, и призвали ее следить за своим телом и волосами, чтобы не вызывать у окружающих отвращения.

Дарья Вольная