Услышала мольбы фанатов: Волочкова замаскировала обезображенные волосы

Анастасия Волочкова наконец-то избавилась от своего "уродства", признались фанаты. Теперь у балерины на один недостаток меньше, осталось лишь прекратить садиться на шпагат при каждом удобном и неудобном случае.
Ранее под многими фотографиями Волочковой в Instagram комментаторы критиковали волосы и прическу балерины - звезда отечественного шоу-бизнеса сама заявляет о своей состоятельности, а на голове опровержением этих слов служит "мышиный хвостик". Как ни старались преданные фолловеры - знаменитость не уделяла внимания своим волосам и позволяла себе появляться в микроблоге с сальными локонами.
Вот такую красоту мне навели в этом волшебном салоне @arthair_irinakayli ???? Это микрокапсульное наращивание - просто чудо! Спасибо! И так удобно!???????????? И за тепло вашего места спасибо! #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
На последних снимках шевелюра и вовсе стала выглядеть отвратительно и, видимо, Анастасия Волочкова все же сама заметила это, либо услышала мольбы фанатов, и замаскировала свои обезображенные волосы. Балерина посетила один из салонов и нарастила себе платиновый блонд, успев сфотографироваться во время процедуры. За тот снимок Волочкова получила порцию разгромной критики, приму балета обвинили в деградации личности, и призвали ее следить за своим телом и волосами, чтобы не вызывать у окружающих отвращения.