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| | «Ублюдок!»: Телеканал НТН после Егора Крида изменил название шоу

«Ублюдок!»: Телеканал НТН после Егора Крида изменил название шоу

Сегодня, 07:52

Телеканал НТН своего самого романтического проекта «Холостяк» заявил, что после Егора Крида вынужден изменить название шоу на «Ублюдок!». Об этом организаторы популярного телеканала сообщили в своем микроблоге в Instagram.

 В этом году российская версия шоу «Холостяк» во многом отличалась от предыдущих сезонов. Дело в том, что приглашенный на роль холостяка артист Егор Крид изначально заявил, что реалити будет проходить правдиво и без сценариев. В финальном эпизоде, когда осталось всего две девушки в свадебных платьях, Криду предстояло выбрать только одну. Сам артист утверждал, что чувствует себя «ублюдком», поскольку неизбежно обидит одну девушку.

Телеканал НТН решил поддержать Крида и в шутку «изменила» графику и название своего шоу, назвав его не «Холостяк», а «Ублюдок». «Мы бы ни за что в жизни не стали так говорить про нашего Холостяка, но раз уж Егор Крид сказал, что шоу должно называться так - мы решили поменять графику проекта! P.S. Крид, только не обижайся на нас! Мы по любви!», - гласило сообщение на Instagram-канале НТН.


Светлана Славянская
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РИА ВладТайм
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