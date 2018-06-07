«Ублюдок!»: Телеканал НТН после Егора Крида изменил название шоу

Телеканал НТН своего самого романтического проекта «Холостяк» заявил, что после Егора Крида вынужден изменить название шоу на «Ублюдок!». Об этом организаторы популярного телеканала сообщили в своем микроблоге в Instagram.

В этом году российская версия шоу «Холостяк» во многом отличалась от предыдущих сезонов. Дело в том, что приглашенный на роль холостяка артист Егор Крид изначально заявил, что реалити будет проходить правдиво и без сценариев. В финальном эпизоде, когда осталось всего две девушки в свадебных платьях, Криду предстояло выбрать только одну. Сам артист утверждал, что чувствует себя «ублюдком», поскольку неизбежно обидит одну девушку.

Телеканал НТН решил поддержать Крида и в шутку «изменила» графику и название своего шоу, назвав его не «Холостяк», а «Ублюдок». «Мы бы ни за что в жизни не стали так говорить про нашего Холостяка, но раз уж Егор Крид сказал, что шоу должно называться так - мы решили поменять графику проекта! P.S. Крид, только не обижайся на нас! Мы по любви!», - гласило сообщение на Instagram-канале НТН.

Светлана Славянская