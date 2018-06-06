Недостатки фигуры 30-летней Бардо известный блогер сравнила с видом 49-летней Бондарчук

Блогер сравнила фотографии 30-летней Натальи Бардо и 49-летней Светланы Бондарчук. Оказалось, что молодая актриса во многом проигрывает, несмотря на отличную фигуру.

Как утверждает Лена Миро, фотография «безымянной блондинки», как она назвала Наталью Бардо, доказывает, что наличие идеальной фигуры – это не залог красоты. Девушка одета в откровенное серебристое платье, которое открывает ноги, живот и декольте актрисы. Блогер акцентирует внимание на напряженной позе девушки. Бардо стоит как оловянный солдатик, и Лена Миро уверена, что дело в неуверенности, которую она пытается прикрыть вызывающим нарядом. Для блогера такая замена кажется наиболее непривлекательной в женщинах.

При этом те, кто действительно спокойны и сдержаны как Светлана Бондарчук, кажутся действительно красивыми. У нее уже плохая фигура, дряблая кожа, морщины и мешковатое платье. Бондарчук излучает уверенность и выглядит намного женственнее своей молодой конкурентки, считает блогер.

На этом примере Лена Миро показывает, что уверенность в себе позволит быть красивой при любых параметрах. Поэтому важно избавится от привычки вызывающе одеваться ради привлечения внимания.

Попова Дарья