Татьяна Лазарева поведала, что болеет неизлечимым заболеванием

Артистка стала первой знаменитостью, которая рассказала обществу, что болеет язвенным колитом. Таким образом знаменитость пытается помочь многим преодолеть стеснение и вовремя обратиться к врачу.

Главным прорывом в борьбе с умалчиванием является то, что знаменитая артистка и ведущая Татьяна Лазарева публично поведала, что болеет язвенным колитом. Актриса сообщила, что у нее диагностировали недуг в 2014 году. Сейчас она поняла, что не стоит молчать об этом и делать вид, что проблемы нет. Очень часто о болезни узнают слишком поздно, когда пациенту может помочь только операция. Все это связано с тем, что симптомы могут появляться периодически, и для установки диагноза потребуется много времени.

Отметим, зарубежные знаменитости не скрывают, что болеют данным недугом. Например, звезда «Зачарованные» Шэннен Доэрти, исполнительница Анастейша, сценарист Чак Лорри и другие. Звезды таким образом показывают остальным пациентам, что с таким заболеванием можно не только учиться, работать, но и просто жить и наслаждаться каждым днем.

Анна Котова