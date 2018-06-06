Альбина Джанабаева получила место Бабкиной в «Модном приговоре»

Известная певица и жена Валерия Меладзе поделилась с подписчиками новостью о том, что она станет соведущей популярного телешоу на Первом канале.

Альбина Джанабаева получила место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре». Певица порекомендовала своим поклонникам в Instagram быстрее включить передачу и «начать день модно». Джанабаева опубликовала в соцсети снимок, где она позирует на фоне декораций «Модного приговора».

Примечательно, что для съемок ток-шоу артистка выбрала весьма эффектный наряд алого цвета. Брючный костюм и бордовая рубашка подчеркнули фигуру Альбины.

Известно, что Джанабаевой будет отведена роль адвоката участниц знаменитой передачи. Эта роль ранее принадлежала Надежде Бабкиной. К слову, Джанабаева будет заменять Бабкину некоторое время – она сейчас просто звездный гость. Зрителей ошарашила новость о новом соведущем «Модного приговора». Они заметили, что певица отлично справилась с новыми обязанностями во время эфира.

Вот как встретили Джанабаеву поклонники «Модного приговора»: «Я сегодня очень обрадовалась, увидев Вас в роли защитницы!», «Посмотрела передачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая)», «Добрый день! Альбина, Вы такая красивая!!! Безусловно, Вам идет красный цвет! С вашем участием была очень интересная передача!».

Татьяна Преображенская