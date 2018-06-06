После финала «Холостяк» Егор Крид бросил свою избранницу Дарью Клюкину

Пока фанаты пары победительницы реалити-шоу и известного певца ждут новостей о помолвке и свадьбе, Крид проводит время со своими друзьями без Клюкиной. В итоге он все-таки выбрал Короткову, считают поклонники.

На шоу «Холостяк» по телеканалу ТНТ главный герой Егор Крид после нескольких свиданий с Дарьей Клюкиной начал все активнее проявлять к ней симпатию. 3 июня в эфир вышел финальный выпуск шоу, в котором между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной Крид выбрал последнюю. Однако после финала «Холостяка» на мероприятие музыкального лейбла Blask Star певец пришел без своей избранницы, но в компании друзей. Клюкина в это время как раз была в Москве и вполне могла составить компанию Криду, но, видимо, тот бросил ее в одиночестве или у девушки были более важные дела.

То, что певец проводит время без своей возлюбленной, заставило фанатов засомневаться в искренности отношений пары. Если верить слухам, Клюкину Крид выбрал из-за того, что она более популярна у публики, а на самом деле он в итоге остался с Коротковой. Есть информация, что против невесты-Клюкиной были родственники Крида, в том числе и его сестра. Сама Клюкина сообщала, что влюбилась в певца еще до шоу и на «Холостяк» пришла именно к нему, так как знала, что Егор Крид будет главным героем этого сезона.