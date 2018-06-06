Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ

Николай Соболев доказывает присутствие лжи на федеральных каналах телевидения. В пример блогер приводит резонансные общественные дела и опыт известных личностей.

В новом видео на YouTube Николай Соболев рассказал, почему недоверие к информации в Сети также опасно, как и слепая вера в ТВ. По словам блогера, с тех пор как распространение информации в Сети стало масштабным и бесконтрольным, появилось мнение, что доверять ей нельзя. В связи с этим, правду можно найти только в официальных СМИ. Однако блогер приводит в пример новости с федеральных каналов, которые доказывают, что это не так. Например, информация о том, что Дэвиду Рокфеллеру было сделано шесть пересадок сердца, оказалась фейком, также как и новость о бомбежках и перестрелках в Сирии, кадры которых были взяты из компьютерных игр.

Автор видео доказывает, что подмена фактов – это не единственный вред. Существует также манипуляции, которые формируют мнение об известных персонах. Соболев приводит в пример Данила Поперечного и его обращение к СБУ с просьбой пересмотреть запрет о въезде в Украину. Тогда с некоторых российских каналов началась умышлено деструктивная критика, которая создавала зрителям негативный образ блогера.

Соболев также ставит под сомнение и мнение так званых «экспертов», которых приглашают, чтобы дать оценку какому-либо событию. Блогер не верит, что такие люди заслуживают доверия, потому что доказать, что они действительно разбираются в вопросе невозможно, как и подтвердить их личность. Сам же Соболев стал известным благодаря конфликту с изнасилованием Дианы Шурыгиной. 31 января 2017 года он появился в студии "Прямого эфира", где и предстал в качестве "диванного аналитика".

Попова Дарья