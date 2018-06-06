Я ее никогда не любил: Роман Жуков бросил жену, но не ради любовницы

Бывший участник популярной группы «Мираж» стал героем программы «На самом деле» на «Первом канале». К ответу его призвала брошенная им жена Елена. Оказалось, что кумир миллионов женщин неоднократно ей изменял.

Теперь Роман Жуков находится на грани развода с матерью своих шести детей, которая и потребовала от него пройти проверку на детекторе лжи. Дело в том, что в программу «На самом деле» обратилась подруга Лены – Ольга. Она заявила, что родила от Романа ребенка.

Сам артист отрицал свое родство с внебрачным ребенком. По его словам, он уверен в том, что не может быть отцом кого-либо на стороне. Поэтому дочь Ольги Илларионовой не может быть ему родной по крови. Свои натянутые отношения с женой звезда 90-х объяснил ее «развязным» поведением и уверяет, что бросил жену не ради любовницы. Теперь же Ольга заявляет, что хочет построить с Романом семью.

В свою очередь Жуков признался, что не любит Елену. «Я ее никогда не любил. Женился потому, что она забеременела и родилась старшая дочь еще вне брака – пришлось удочерять». Об этом обстоятельстве сама Елена узнала только в эфире ток-шоу, что повергло ее в шок. Охлаждение отношений с горячо любимым мужем она объясняла тем, что их дочь погибла из-за нелепой случайности. Экс-солист «Миража» утверждает, что беременная еще одним ребенком жена не сильно горевала о смерти дочери. Все беременности супруги он считает исключительно инициативой и виной Елены: «Все разы она была инициатором», - настаивал он под неодобрительный гул зрителей. Однако у певца был повод торжествовать – ребенок Илларионовой и впрямь оказался не родным ему. Зато сама Ольга была откровенно поражена. В конце программы Роман заявил, что официально разведется с женщиной, с которой он прожил в браке 13 лет.

Дарья Светозарова