«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Мнения

«Накачала вареники»: Лена Миро раскритиковала «Мисс Россия Мира – 2018»

Блогер рассказала об истинных целях, которые преследуют модели, отправляясь на конкурсы красоты.

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

От Редактора

Меладзе и Брежнева впервые вместе приняли участие в домашней съёмке

Впервые супругов на совместном снимке фанаты увидели в день 55-летия композитора, а вскоре их

Сюжеты :

Николай Соболев рассказал про обманы на ТВ В Сети набирает популярность хештег, посвященный прямой линии Путина Копию кольца Меган Маркл продают намного дешевле, чем оригинал Имею право в репу настучать: Вадим Казаченко избил молодую экс-супругу в Мосгорсуде Инженеры объяснили, почему роботы должны быть похожи на человека Dell представила новый компьютер для геймеров Мобильный помощник «Алиса» будет цитировать Пушкина Зависть или ревность: Ольгу Рапунцель раскритиковали за высказывания о беременной сестре Названы профессии, представители которых чаще страдают от болей в сердце СМИ: Диего Марадона госпитализирован и готовится к операции Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как развить экстрасенсорные способности Блогер рассказал, как при помощи физики улучшить качество мобильной связи
| | Я ее никогда не любил: Роман Жуков бросил жену, но не ради любовницы

Я ее никогда не любил: Роман Жуков бросил жену, но не ради любовницы

Сегодня, 20:30

Бывший участник популярной группы «Мираж» стал героем программы «На самом деле» на «Первом канале». К ответу его призвала брошенная им жена Елена. Оказалось, что кумир миллионов женщин неоднократно ей изменял.

Теперь Роман Жуков находится на грани развода с матерью своих шести детей, которая и потребовала от него пройти проверку на детекторе лжи. Дело в том, что в программу «На самом деле» обратилась подруга Лены – Ольга. Она заявила, что родила от Романа ребенка.

Сам артист отрицал свое родство с внебрачным ребенком. По его словам, он уверен в том, что не может быть отцом кого-либо на стороне. Поэтому дочь Ольги Илларионовой не может быть ему родной по крови. Свои натянутые отношения с женой звезда 90-х объяснил ее «развязным» поведением и уверяет, что бросил жену не ради любовницы. Теперь же Ольга заявляет, что хочет построить с Романом семью.

В свою очередь Жуков признался, что не любит Елену. «Я ее никогда не любил. Женился потому, что она забеременела и родилась старшая дочь еще вне брака – пришлось удочерять». Об этом обстоятельстве сама Елена узнала только в эфире ток-шоу, что повергло ее в шок. Охлаждение отношений с горячо любимым мужем она объясняла тем, что их дочь погибла из-за нелепой случайности. Экс-солист «Миража» утверждает, что беременная еще одним ребенком жена не сильно горевала о смерти дочери. Все беременности супруги он считает исключительно инициативой и виной Елены: «Все разы она была инициатором», - настаивал он под неодобрительный гул зрителей. Однако у певца был повод торжествовать – ребенок Илларионовой и впрямь оказался не родным ему. Зато сама Ольга была откровенно поражена. В конце программы Роман заявил, что официально разведется с женщиной, с которой он прожил в браке 13 лет.


Дарья Светозарова
Новости по теме

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии
Вера Брежнева снялась в эротической фотосессии

 Певица нередко соглашается поучаствовать в эротических фотосетах. Недавно она выложила в Сеть очередные кадры откровенного характера.

Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги
Звезда «Дома-2» ради спасения матери переспала с мужчиной за деньги

 В этом призналась она сама, дав откровенное интервью. Настя Кочервей уверяет, что сделала это для того, чтобы помочь матери в борьбе с онкологическим

Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере
Звезда «Секса в большом городе» появилась на публике в бюстгальтере

 Сверху Сара Джессика Паркер надела шелковый костюм-«пижаму». В соблазнительном образе актриса появилась на красной дорожке.

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости