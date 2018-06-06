Имею право в репу настучать: Вадим Казаченко избил молодую экс-супругу в Мосгорсуде

Певец объяснил свою агрессию в Instagram тем, что его раздражает женщина, для которой вся жизнь – телешоу. «Пусть теперь она боится, потому что я буду брать ее за затылок», - написал он в соцсети, комментируя произошедшее избиение в здании Мосгорсуда.

На этом Казаченко не унялся. Очередное рукоприкладство произошло в студии программы «Прямой эфир». Негативную реакцию артиста вызвало появление в эфире программы защитника его экс-супруги. Андрей Ковалев откровенно занял сторону Ольги Казаченко, с которой певец судится уже 18 месяцев. Вадим вознамерился отсудить у женщины миллион рублей, выданный ей на расходы и на их общего ребенка – так и не признанного им сына Филлиппа. Однако Ольга выиграла дело, что окончательно взбесило артиста. Во время слушания он набросился на молодую экс-супруг и избил ее. По слова Ольги, он взял ее за затылок и силой толкнул вперед.

К Андрею Малахову артист пришел, чтобы доказать, что не в его правилах избивать женщин. На программу он прибыл в сопровождении новой жены – Ирины Аманти. К слову, свидетельство о браке с Ириной в Мосгорсуде так и не нашли. Когда же в студию пришел Ковалев, который, по словам Аманти, долго терроризировал ее в соцсетях, Вадим плюнул ему в лицо. После этого между мужчинами завязалась драка. Казаченко пытался убедить визави в том, что сын Ольги Филипп не является его ребенком, и Ковалев просто стал доверчивой жертвой «интриганки».

Адвокат Казаченко, который также был в студии, заверил, что приставы в суде не допустили бы рукоприкладства. Уже позже в программе «Пусть говорят» Ольга Казаченко снова подтвердила факт избиения. Сам Вадим прежде неоднократно писал в Сети: «моя жена – имею право и в репу настучать». Ольга уверяет, что полтора года бывший супруг ее морально истязал. Девушка рассказывает, что побои Вадим нанес ей сразу после того, как суд удалился на совещание. На видео из зала суда запись обрывается как раз в тот момент, когда рука Вадима тянется к ней. Впрочем сам Казаченко говорит, что он хотел забрать у нее телефон. Несмотря на все произошедшее, Ольга не жалеет, что когда-то стала женой своего кумира: «Я счастлива, что он был в моей жизни и подарил ребенка», - уверяет она Дмитрия Борисова и приглашенных экспертов.

Дарья Светозарова