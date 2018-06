Женщина-улыбка: Марина Федункив рассмешила пользователей

Второй день ,как у меня «постельный режим» и скажу вам ,что болеть очень скучно ???? Нашла в своих сохраненках шарж на меня ,который нарисовала несколько месяцев назад @krasivos И хоть немного подняла себе настроение ???? А чем вы развлекаете себя во время больничного ? Делитесь рецептами безудержного веселья вперемешку с кашлем в комментариях ???????? #маринафедункив #федункив #реальныепацаны #comedywoman #loveis #тнт #сериал #кино #театр #актриса #калорийнаяроссия #юмор #смешно #комедия #шарж #рисунок #художник #федункинмаклауд #советскаяльвица #пожилойблоггер

A post shared by Марина Федункив (@marina_phedunkiv) on Jun 6, 2018 at 9:10am PDT