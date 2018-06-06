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| | Женщина-улыбка: Марина Федункив рассмешила пользователей

Женщина-улыбка: Марина Федункив рассмешила пользователей

Сегодня, 19:48

Сейчас юмористка находится на больничном. По этому случаю, пользователи посоветовали артистке хорошо выспаться, почитать и посмотреть фильмы, на которые в обычные дни не хватает времени.

В своем Instagram-аккаунте звезда программы Comedy Woman Марина Федункив рассмешила пользователей новой публикацией. Артистка поведала пользователям о том, что у нее сейчас пошла вторая неделя «постельного режима». Также юмористка заявила, что болеть – это очень скучно, а для поднятия настроения в своих сохраненных фотографиях Федункив нашла смешной шарж на саму себя, который ей нарисовали несколько недель назад. В завершение своего поста артистка поинтересовалась у подписчиков, чем они занимаются во время болезни.

Второй день ,как у меня «постельный режим» и скажу вам ,что болеть очень скучно ???? Нашла в своих сохраненках шарж на меня ,который нарисовала несколько месяцев назад @krasivos И хоть немного подняла себе настроение ???? А чем вы развлекаете себя во время больничного ? Делитесь рецептами безудержного веселья вперемешку с кашлем в комментариях ???????? #маринафедункив #федункив #реальныепацаны #comedywoman #loveis #тнт #сериал #кино #театр #актриса #калорийнаяроссия #юмор #смешно #комедия #шарж #рисунок #художник #федункинмаклауд #советскаяльвица #пожилойблоггер

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Пользователи сразу отозвались на вопрос. Поклонники написали, что на больничном они читают книги, смотрят фильмы, в основном комедии, а также высыпаются. Помимо этого, поклонники пожелали юмористке скорейшего выздоровления.


Анна Котова
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РИА ВладТайм
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