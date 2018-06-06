Женщина-улыбка: Марина Федункив рассмешила пользователей

Сейчас юмористка находится на больничном. По этому случаю, пользователи посоветовали артистке хорошо выспаться, почитать и посмотреть фильмы, на которые в обычные дни не хватает времени.

В своем Instagram-аккаунте звезда программы Comedy Woman Марина Федункив рассмешила пользователей новой публикацией. Артистка поведала пользователям о том, что у нее сейчас пошла вторая неделя «постельного режима». Также юмористка заявила, что болеть – это очень скучно, а для поднятия настроения в своих сохраненных фотографиях Федункив нашла смешной шарж на саму себя, который ей нарисовали несколько недель назад. В завершение своего поста артистка поинтересовалась у подписчиков, чем они занимаются во время болезни.

Пользователи сразу отозвались на вопрос. Поклонники написали, что на больничном они читают книги, смотрят фильмы, в основном комедии, а также высыпаются. Помимо этого, поклонники пожелали юмористке скорейшего выздоровления.

Анна Котова