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| | Оскар Кучера расскажет о своей главной женщине в передаче «Секрет на миллион»

Оскар Кучера расскажет о своей главной женщине в передаче «Секрет на миллион»

Сегодня, 19:30

В доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой популярный актер поведает о двух не сложившихся браках. Анонсируется, что знаменитость обязательно расскажет, почему не смог прожить вместе с коллегой по цеху больше трех месяцев в качестве мужа, и чем ему не угодила сексапильная красавица.

Расскажет Оскар Кучера и о своей главной женщине. 9 июня в передаче «Секрет на миллион» актер раскроет правду о своей неистовой любви к Юлии. Именно ее он и называет главной женщиной в своей жизни. Любовь настигла Оскара с первого взгляда, но он уже был женат. В отместку девушка несколько лет скрывала от актера тот факт, что он стал отцом маленького Саши.

Первая женитьба его была на актрисе. Как результат, 20-летний Оскар так и не смог стать хорошим мужем. Поэтому развод не заставил себя долго ждать. С победительницей конкурса красоты Майей Марковой его союз продлился несколько дольше, и девушка даже родила ему ребенка, первенца. Но все же любви в Кучере Майя не пробудила. Тут он встретил Юлию, которая также в то время не была свободна. У них начался бурный роман, но потом Оскар почувствовал угрызения совести и прекратил отношения с любовницей. На тот момент Юля уже ждала ребенка. Говорить о своем интересном положении возлюбленному она не стала, рассудив, что ребенок ничего не изменит и не исправит.

Через некоторое время они увиделись снова и поняли, что чувства стали еще сильнее. Потом Оскар с удивлением узнал, что малыш Юлии приходится ему родным сыном. После того, как они начали жить вместе, любимая женщина подарила ему еще одного сына и дочь. Впрочем, супруги не намерены останавливаться, ведь из них получаются прекрасные и любящие родители.

Вот только пока семье приходится ютиться на съемной квартире в Москве – загородный дом, где они обитали прежде, был разрушен в результате стихийного бедствия. Его сейчас ремонтируют, а семейство Кучеры ждет-не дождется возвращения.

Оскара Кучеру поклонники знают, как человека улыбчивого, неисправимого оптимиста. Однако у него также, как и у всех есть свои скелеты в шкафу. Один из низ стоит целый миллион. Решится ли актер открыть его Лере Кудрявцевой, а заодно и всем зрителям – выяснится совсем скоро. Все-таки ремонт дорогостоящее предприятие.


Дарья Светозарова
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