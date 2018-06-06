Зависть или ревность: Ольгу Рапунцель раскритиковали за высказывания о беременной сестре

Героиня «Дома-2» Ольга Рапунцель дала новый комментарий о грядущей свадьбе своей беременной сестры Алёны и Ильи Яббарова. Высказывания Ольги навеяли поклонникам мысли о ревности с её стороны.

В недавнем интервью Ольга, которая ранее в этом году тоже стала мамой, высказалась о том, что думает о будущем своей сестры: «Мы с Алёной очень разные. Я сначала вышла замуж, а потом только забеременела. А она сначала забеременела, а потом только Илья сделал ей предложение. Этим мы и отличаемся. Но в целом я за нее рада. Надеюсь, что Илья сделал это искренне и от души. Ждём, когда они подадут заявление и сыграют свадьбу».

Однако девушка имеет сомнение, что до самого бракосочетания дойдёт дело, поскольку Илья ей кажется ненадёжным молодым человеком, а «предложение – это ещё не свадьба». Хотя Ольга призналась, что всячески подталкивает пару к торжеству. Поклонники «Дома-2» считают, что комментарии Рапунцель старшей вызваны завистью или ревности к сестре, за что они её щедро критикуют. Ранее Дмитрий Дмитренко сказал, что не сможет простить Алёну за ссоры с беременной Ольгой, что ещё больше отдалило девушек друг от друга, как и их фанатов.

Елизавета Трюфель