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| | Проклова продолжает отрицать факт раздела имущества с экс-супругом

Проклова продолжает отрицать факт раздела имущества с экс-супругом

Сегодня, 19:21

Судебный иск от Елены Прокловой в отношении бывшего мужа Андрея Тришина опубликован на официальном сайте Мытищинского суда столицы России. Но артистка все еще называет раздел имущества «слухами, непонятно кем распускаемыми».

Известная киноактриса Елена Проклова и ее бывший муж Андрей Тришин до развода в 2015 году прожили в браке 30 лет и воспитали совместную дочь. Журналистам артистка сообщала, что ни о каком разделе имущества не может идти и речи, так как с Тришиным у нее заключен брачный контракт, по которому ей достается больший дом в Подмосковье, а экс-супругу – особняк поменьше. Но выезжать из подмосковного дома мужчина не спешил, а актриса сообщала, что не против этого.

В конце 2015 года Проклова уже подавала иск о разделе имущества, но потом забрала его, так как они с бывшим мужем пришли к примирению. В апреле 2018 года на официальном сайте Мытищинского суда появилось исковое заявление от имени актрисы против Тришина, при этом сама Проклова продолжает отрицать его существование, называя факт «слухами».


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