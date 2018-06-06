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| | Пугачева показала гуляющего в одних трусах Галкина

Пугачева показала гуляющего в одних трусах Галкина

Сегодня, 19:19

Фанаты удивляются подобному поведению взрослых людей. Тем не менее, они посмеялись вместе с Примадонной с ее ролика.

Алла Пугачева опубликовала видеозапись, где продемонстрировала своего супруга Максима Галкина, который бродит по дому в трусах. Пара известна своим чувством юмора, певица и ее возлюбленный любят посмеяться над собой и нередко публикует в Сети забавные посты, радуя и собственных поклонников.


«Макс меня достал, чтобы я появилась в Инстаграме», - пишет Пугачева, добавляя, что ей пришлось взять смартфон и заснять на камеру гуляющего по дому Галкина. В ролике певица рекомендует Максиму надеть штаны, чем красоваться перед зрителями в таком, не столь официальном виде.

Спустя 30 минут после публикации ролик Пугачевой набрал 180 тысяч просмотров. Фанаты принялись бурно выражать свои эмоции от увиденного, заявив, что звездная пара зарядила их позитивом на долгое время.


Никита Готский
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РИА ВладТайм
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