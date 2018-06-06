Экс-вокалистка «Ленинграда» будет выступать в цирке

Алиса Вокс подписала договор на участие в спектакле «Эпицентр мира» с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского.

Официальный веб-портал госзакупок проинформировал, что экс-вокалстка «Ленинграда» будет выступать в цирке. В обнародованном контракте указано, что Алиса Вокс обязуется принять участие в 58 показах спектакля «Эпицентр мира» с Большим Московским цирком на Проспекте Вернадского. По условиям договора, экс-вокалистка «Ленинграда» должна оказать заказчику услуги по исполнению сольных музыкальных номеров и вокальных партий в цирковой постановке. Цирк со своей стороны обязан выплатить Алисе Вокс за участие в спектаклях более одного миллиона 220 тысячи рублей.

Напомним, что Алиса Вокс была вокалисткой группы Сергея Шнурова «Ленинград» в течение четырех лет. Она покинула коллектив около двух лет назад.

Виктория Озерова