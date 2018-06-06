«Это все алкоголь»: Подписчики шокированы лицом Волочковой

Перед новым выходом на камеры известная балерина снова прихорашивается. Об этом она решила держать в курсе подписчиков, обнародовав соответствующий пост.

«Наводим красоту перед съемкой в салоне красоты и наращивания волос», - пишет в Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова. Согласно ее признанию, место довольно приятное и гостеприимное, что оценила балерина. Волочкова признается, что здесь ей делали массаж, угощали теплым чаем, приводили волосы в порядок и даже хотели отдать в качестве подарка живого кролика. «В этом райском месте все волшебно», - не устает восхищаться Анастасия.

Видимо Волочкова уже не раз посещает это место, если пишет такие комплименты. Не обошлось при этом без критики в ее адрес. На фото заметна бутылка из-под вина, стоящая на столе, в связи с чем один из пользователей поинтересовался у балерины: ее «чай» случайно налит не из этой тары, как правило наполняемой отнюдь не безалкогольными напитками. Другие обратили внимание на лицо Анастасии, посоветовав ей больше не пить алкоголь. «Это все алкоголь», - пишут подписчики балерины.

Никита Готский