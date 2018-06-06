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| | Максим Фадеев рассказал, в каком регионе России живут самые талантливые люди

Максим Фадеев рассказал, в каком регионе России живут самые талантливые люди

Сегодня, 18:40

Известный российский продюсер Максим Фадеев недавно начал музыкальный в Instagram. Результаты отбора конкурсантов дали ему понять, где живут самые талантливые россияне.

 Конкурс «UNISONG» был организован Фадеевым совместно с компанией «Норникель». Победители смогут поработать вместе с известным продюсером, а также записать гимн Всемирной зимней универсиады. Для участия в конкурсе жителям России необходимо в социальной сети записать видео, на котором они исполнят песню и проявят вокальные данные.

Центральный округ, хочу сказать, что вы побили рекорды всех округов с количеством, присланных видео. Вас ОЧЕНЬ много и я в шоке, что каждый третий почти, как готовый артист. Таланты!!! Выбрать трёх было почти невозможно, но вот те самые ребята, которые по-настоящему задели за живое. Поздравляю от души! Кто-то из них получит шанс исполнить ГИМН ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019!!! @anastasizueva ? @neal_mk ???? @alla_boychenko ???? PS - уже скоро - неделя нового округа. Не пропустите! #UNISONG

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В результате отбора конкурсантов Максиму удалось выяснить, в каком из регионов проживают самые талантливые люди. В своей публикации в Instagram он рассказал, насколько его впечатлили жители Центрального округа, побившие рекорды среди других округов. «Вас очень много и я в шоке, что каждый третий почти, как готовый артист. Таланты!» - пишет на своей странице Фадеев. Он отметил, что выбрать всего троих из такого количества участников практически невозможно, но в видеозаписи он показал тех, кто своим исполнением задел его «за живое».


Павел Селивёрстов
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