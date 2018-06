Максим Фадеев рассказал, в каком регионе России живут самые талантливые люди

Центральный округ, хочу сказать, что вы побили рекорды всех округов с количеством, присланных видео. Вас ОЧЕНЬ много и я в шоке, что каждый третий почти, как готовый артист. Таланты!!! Выбрать трёх было почти невозможно, но вот те самые ребята, которые по-настоящему задели за живое. Поздравляю от души! Кто-то из них получит шанс исполнить ГИМН ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019!!! @anastasizueva ? @neal_mk ???? @alla_boychenko ???? PS - уже скоро - неделя нового округа. Не пропустите! #UNISONG

