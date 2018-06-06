Звезду Playboy Марию Лиман едва не обокрали в Домодедово

Девушка сообщает о вероятности запуска отдельной колонки о ЧП в своей жизни. Теперь почти ежедневно она встречается с сотрудниками полиции.

Звезду Playboy Марию Лиман однажды обокрали в московском аэропорту Домодедово. По словам девушки, она почти два месяца ездила к следователю для расследования кражи. Как оказалось, в авиагавани у Лиман некий испанский турист похитил часы, подумав, что прибор принадлежит его товарищу, но тот его забыл. Когда его друг заявил, что женские часы не являются его собственностью, испанец «забыл» сдать их в пункт пропавших вещей.

Тем не менее, в конечном счете ситуация для Марии закончилась благополучно, и сотрудники московской полиции обнаружили и вернули ей часы. За это звезда Playboy выразила им благодарность и предупредила своих подписчиков, дабы те были внимательными в аэропорту, кладя свои ценные вещи в сумки.

Никита Готский