«Усы надежды»: Жириновский поддержал флешмоб Урганта

Оппозиционный политик Владимир Жириновский решил поддержать российских футболистов «в стиле» телеведущего Ивана Урганта. Политик «отрастил» усы.

«Ваня Ургант – балагур, но вообще-то предложил очень правильную вещь. Несмотря на все ошибки и проблемы, мы должны поддержать команду. Зачем нам самим себе портить настроение прямо во время праздника?» - пояснил Владимир Жириновский своё решение. Он отметил, что проблемы лучше обсудить позже, уже после ЧМ-2018, а сейчас стоит просто пожелать удачи.

Интернет-пользователи раскритиковали «усы надежды». Они отметили, что такие снимки футболистам никак не помогут, подчеркнув, что селебрити зря решили поддерживать флешмоб Урганта, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская