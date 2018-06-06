Вместо Бузовой: Харламов готовит дуэт с Киркоровым

Публикация Гарика Харламова в социальной сети заинтриговала его подписчиков. Юморист поделился с фанатами видеозаписью из студии «Лиги плохих шуток» в компании Филиппа Киркорова.

«Скоро вас ждёт вот такой дуэт», - указал в тексте публикации Харламов. В самом ролике он просит подписчиков не спрашивать о том, что же собираются совместно сделать комик и певец. Филипп Киркоров в свою очередь просто улыбается в камеру и издаёт радостные звуки. Небольшое количество информации лишь породило количество предположений среди фанатов Гарика.

Многие ждут, что дуэт сможет сделать нечто удивительное и интересное, что не останется без внимания широкой публики. Одни считают, что совместная работа будет направлена в юмористическое русло, другие ожидают, что в итоге появится еще одна песня от короля российской поп-эстрады. В комментариях постарались совместить название последнего хита Киркорова с шуткой о машине, которая чаще других появляется к публикациям Харламова: «Цвет настроения синяя машина». Но поклонники Гарика просят придумать что-то новое, так как многим шутка приелась и уже не может казаться смешной. Напомним, что накануне в Сети появились предположения, что Киркоров споёт вместе с Ольгой Бузовой.

Павел Селивёрстов