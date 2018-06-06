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Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как развить экстрасенсорные способности

Сегодня, 18:15

Николь Кузнецова перенесла операцию и вернулась к своим поклонникам, отражая нападки недоброжелателей в свой адрес.

Один из популярных экстрасенсов, Николь Кузнецова после тяжёлых операций продолжает как радовать своих фанатов, так и зарабатывать деньги. Девушке до сих пор требуется хирургическое вмешательство. Николь Кузнецова написала и выпустила собственную книгу под названием «Я открою ваш Дар». Как можно понять, автор стремится помочь желающим развивать свои экстрасенсорные способности. В книге девушка обещает, что поможет начинающим экстрасенсам на любом этапе обучения, тем самым и поддержит.

В комментариях под одним из постов в микроблоге Instagram Николь Кузнецовой пользователи возмутились тем, что девушка оказывает экстрасенсорные услуги не бесплатно. На что Николь ответила: «…я могу вести приёмы БЕСПЛАТНО, но тогда вы оплатите мне счёт в клинике? Государство отказало мне в квоте». Известно, что ей приходится платить крупную сумму для лечения: «Следующая моя операция стоит 2.500.000 (это только за саму операцию без других расходов)». Но девушка отметила, что при этом для тех, кто попал в беду, она предоставляет бесплатные услуги.


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РИА ВладТайм
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